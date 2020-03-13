الاتحاد الأوروبي يعلق جميع مباريات الأسبوع المقبل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعليق جميع مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل بسبب كورونا.وكان الاتحاد الأوروبى لكرة القدم قد أعلن، الخميس، تأجيل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزى مع نظيره فريق ريال مدريد الإسبانى، التى كان مقررا لها يوم الثلاثاء المقبل، فى إياب دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا، إلى أجل غير مسمى، بسبب تفشى فيروس كورونا.وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف العديد من المسابقات الأوروبية، وتأجيل عدد كبير من المباريات فى مختلف أنحاء العالم.. ويمتلك ريال مدريد الرقم القياسى فى التتويج بلقب دورى الأبطال، برصيد 13 لقبا.