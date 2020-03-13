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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لاستقرار حالة الطقس.. إعادة فتح الطرق من وإلي البحر الأحمر

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:16 م
طرق البحر الأحمر
طرق البحر الأحمر
كتب- علي عواد
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أعلنت الإدارة العامة للمرور بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، فتح طرق البحر الأحمر من جميع الاتجاهات، وذلك بعد تحسن الطقس والأحوال الجوية.

وأوضحت إدارة المرور أنه تم فتح طريق راس غارب - الشيخ فضل باتجاه المنيا، وطريق الزعفرانة باتجاه بني سويف، وطريق سفاجا باتجاه الغردقة، وطريق القصير باتجاه قفط، بعد تحسن الحالة الجوية ووضوح الروية بمحافظة البحر الأحمر.

وكثفت إدارة مرور البحر الأحمر من انتشار الخدمات على الطرق، وتكثيف الخدمات المرورية والإشارات الضوئية.

كانت ادارة المرور قد اغلقت أمس الخميس، جميع الطرق المؤدية من وإلي محافظة البحرالاحمر، نظرًا لحالة الطقس التي شهدتها المحافظة، وذلك حفاظا علي حياة المواطنين.

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