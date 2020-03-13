ألمانيا تحث على تعليق صلوات الجمعة

ناشد المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا المساجد تعليق صلوات الجمعة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وأعلن المجلس اليوم الجمعة إن الهدف من ذلك هو المساهمة في إبطاء الانتشار السريع للفيروس وعدم مواصلة الضغط على النظام الصحي للبلاد.وأوضح المجلس أنه ينبغي تعليق صلوات الجمعة وأية فعاليات أو أنشطة في المساجد حتى نهاية هذا الشهر على الأقل.وأشار المجلس إلى أن مجلس إدارته اتخذ هذا القرار بالتنسيق مع سلطات الصحة والحكومة الألمانية.