الحكومة ترد على «تطوير المناطق التاريخية بعشوائية»

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بطرق عشوائية دون تخطيط مسبق.وقال المركز في بيان له قبل قليل، إنه تواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بطرق عشوائية، مُوضحةً أن مشروع التطوير تم تخطيطه وتنفيذه وفقًا لأحدث الدراسات الهندسية المتميزة المتبعة عالميًا، لإعادة تلك المناطق لرونقها وصورتها الحضارية، وبما يليق بمكانتها التاريخية والأثرية، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على مناطق التراث والحضارة.وقد بدأت المرحلة الأولى لتنفيذ خطة تطوير القاهرة الخديوية منذ نهاية عام 2015، وذلك من خلال إعادة تأهيل العقارات المسجلة بطراز معماري مميز والموجودة بمنطقة وسط البلد، بينما ترتكز المرحلة الثانية على إعادة تصميم الجراجات من أجل منع انتظار السيارات بهذه المناطق، وكذلك تطوير الميادين المهمة والحيوية منها، ميدان التحرير وميدان باب اللوق وميدان عابدين، إضافة إلى تطوير ممرات الشوارع لتصبح صالحة للمشاة في الشوارع الآتية: (الألفي - الشواربي - بهلر - البورصة - سرايا الأزبكية)، كما تم الانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بمتحف نجيب محفوظ، بالإضافة إلى تطوير مسارات الأسفلت بجوار المتحف، وكذلك تطوير وجهات مباني شارع الأزهر، ومسجد الحسين وخان الخليلي، فضلًا عن تطوير منطقة سوق السلاح الممتدة من جامع السلطان حسن والرفاعي وباب زويلة.ويضيف مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية لأول مرة دراسة تفصيلية عن المقاصد السياحية ومكونات المنتج السياحي في القاهرة التاريخية وتطور أفكار التسويق السياحي على مدى العقود الأخيرة، بالإضافة إلى دراسة الجانب الإعلامي والاتصال لعمل خطة تسويقية ودعائية لوضع القاهرة التاريخية في المكانة المناسبة لها على مستوى العالم.وفي النهاية، ناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكاوى يرجى الرجوع إلى البوابة الإلكترونية للمحافظة (cairo.gov.eg).