إغلاق المدارس والجامعات فى برلين لمنع انتشار كورونا

أعلنت برلين، اليوم الجمعة، إيقاف نشاط الجامعات والمدارس وروضات الأطفال تدريجيًا، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، في ضوء العدد المتزايد من الأشخاص المصابين بفيروس (كورونا) المستجد.وقال عمدة برلين مايكل مولر- في تصريح اليوم الجمعة- إنه من المقرر أن يبدأ الإغلاق يوم الإثنين بالمدارس والجامعات؛ تجنبًا لانتشار الفيروس المستجد، فيما تم الإعلان عن إغلاق كل المدارس ودور الرعاية في ولاية (بايرن) جنوبي ألمانيا.وفي سياق متصل، دعا رئيس المجلس المركزي للمسلمين فى ألمانيا أيمن مزيك، إلى تفادي صلاة الجمعة حتى إشعار آخر- على الأقل حتى نهاية مارس".يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد وصل فى ألمانيا إلى 2369 حالة إصابة مؤكدة، حسب معهد (روبرت كوخ) للأبحاث، وتحاول الولايات الفيدرالية احتواء الفيروس، لكن عدد الإصابات يستمر في الارتفاع في الوقت الحالي.