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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو: خامنئى يسجن كل من يحاول توضيح حقيقة كورونا فى إيران

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:07 م
خامنئي
خامنئي
هبه محمد
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن المرشد الأعلى على خامنئى يكذب على الشعب الإيراني ويسجن كل من يحاول توضيح حقيقة فيروس كورونا.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى بومبيو، أنه يجب على "خامنئى" أن يحمي الشعب الإيراني بدلًا من ترك الرحلات مفتوحة مع الصين.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد مصابى كورونا إلى 1075 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي سياق آخر، أعلن مسئول إيراني، عن بدء التمهيدات اللازمة للإنتاج المحلي المكثف لأجهزة التشخيص، وكشف الإصابة بفيروس "كورونا".

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، الأربعاء الماضى، أن مدير شئون التنمية والسلامة بوزارة الصحة، حسن وطن بور، يتوقع أن يدخل هذا المنتج خط الإنتاج الواسع في البلاد، مارس الجاري.

وكان الرئيس الإيرانى، حسن روحاني، قد أعلن، في وقت سابق، اليوم، أن بلاده تحاول السيطرة على انتشار فيروس "كورونا"، داعيًا المواطنين لتجنب التنقل داخل البلاد، مشيرًا إلى أن الفريق الاقتصادي فى الحكومة يسهم فى مكافحة الفيروس من خلال تأمين العملات الأجنبية والسلع الأساسية للمواطنين.

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