ما حقيقة إجبار المواطنين على شراء «شنطة الإسعاف»؟

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء مزاعم بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عن إجبار المواطنين على شراء شنطة الإسعاف من وحدات المرور كشرط لتجديد رخصة السيارة.وقال المركز، في بيان له قبل قليل، إنه تواصل مع وزارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار المواطنين على شراء شنطة الإسعاف أو أي أصناف أخرى من وحدات المرور.وأوضحت وزارة الداخلية أنه وفقًا لقانون المرور فإن المواطن له حرية الاختيار في شراء شنطة الإسعاف أو أى مستلزمات أخرى من أى مكان تجارى، بشرط أن تكون معتمدة من الهيئة العامة للمواصفات والجودة والجهات المختصة فنيًا فى هذا الشأن منعًا للاحتكار.