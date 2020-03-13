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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

إدارة الأزمات: مستعدون لمواجهة الطقس السيئ وهدفنا سلامة المواطنين

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:07 م
اللواء محمد عبدالمقصود،
اللواء محمد عبدالمقصود،
ياسمين عباس
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قال اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والحد من المخاطر بمركز معلومات مجلس الوزراء، إن هناك آليات قوية لدى الدولة المصرية لرصد الحالة الجوية متمثلة في هيئة الأرصاد الجوية وإدارة الطوارئ بوزارة الموارد المائية والري، وبمجرد توجيهها أي إنذار أو تحذير يتم البدء في إجراءات ميدانية تساهم في تخفيف تأثيرها قدر الإمكان.

وأضاف عبدالمقصود خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن منح الموظفين إجازة وتعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية أمس الخميس، ساهم إلى حد كبير في تسهيل إجراءات التعامل مع سوء الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي للقطاع الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وضمان سلامة المواطنين.

وأشار رئيس قطاع إدارة الأزمات والحد من المخاطر بمركز معلومات مجلس الوزراء، إلى أن الاستعدادات التي تمت على مستوى الدولة والمحافظات لمواجهة الطقس السيء كانت جيدة، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من 900 مُعدة على مستوى الجمهورية تعمل حاليًا في مجال الوقاية من مخاطر السيول والأمطار.

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