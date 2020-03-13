الطقس السيئ يصيب سوق العبور بالركود

قال حاتم النجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة، إن هناك حالة من الركود التام بسوق العبور بسبب سوء الأحوال الجوية.وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن التجار قاموا بتخزين كميات من البضائع قبل حدوث الأمطار يوم الأربعاء الماضي.وأوضح أن كثير من المواطنين قاموا بتخزين ما يكفيهم من السلع من الخضار والفاكهة تجنبًا لحدوث نقص في المنتجات.وكان مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربي، شكل غرفا على مستوى الجمهورية لرصد حالة السوق لحظة بلحظة في ظل الظروف المناخية الحالية والتي من المتوقع أن تستمر خلال اليومين القادمين وفقًا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية.