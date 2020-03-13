فحص كلب للاشتباه فى إصابته بكورونا

أفادت هيئة "الإذاعة والتليفزيون في هونج كونج"، بأن أول كلب في العالم يخضع لفحص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد قد يعود إلى منزل مالكه قريبًا بعدما أظهر أحدث فحص له نتيجة سلبية.وكان الكلب خضع لفحص قبل شهر، وجاءت النتيجة "إيجابية ضعيفة"، وتصدر الكلب الذي ينتمي لفصيلة (بوميرانيان)، والذي يعود إلى سيدة، 60 عاما، تلقت العلاج بعد إصابتها بالفيروس، عناوين الأخبار العالمية بعد اكتشاف آثار لفيروس كورونا في جسمه.وأفاد موقع إلكترونى حكومى بأن فحوصات الدم اللاحقة لتأكيد حالة إصابة بفيروس (كوفيد- 19)، جاءت نتيجتها سلبية، أمس الخميس.وقالت السلطات الصحية إن هناك احتمالًا أن يكون الكلب لا يزال مصابًا بالفيروس، حيث تم أخذ العينة في وقت مبكر من العملية، وأضافت أنه سيتم سحب عينة دم أخرى منه في وقت لاحق.وأوضحت إدارة الزراعة ومصايد الأسماك والحفاظ على البيئة أنه "لا يوجد أي دليل حاليًا على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون مصدرًا لعدوى (كوفيد- 19). ولا يجب أن يفرط أصحاب الحيوانات الأليفة في القلق ولا يجب عليهم التخلي عن حيواناتهم الأليفة تحت أي ظرف".