رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

فحص كلب للاشتباه فى إصابته بكورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:04 م
كلب
كلب
وكالات
طباعة
أفادت هيئة "الإذاعة والتليفزيون في هونج كونج"، بأن أول كلب في العالم يخضع لفحص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد قد يعود إلى منزل مالكه قريبًا بعدما أظهر أحدث فحص له نتيجة سلبية.

وكان الكلب خضع لفحص قبل شهر، وجاءت النتيجة "إيجابية ضعيفة"، وتصدر الكلب الذي ينتمي لفصيلة (بوميرانيان)، والذي يعود إلى سيدة، 60 عاما، تلقت العلاج بعد إصابتها بالفيروس، عناوين الأخبار العالمية بعد اكتشاف آثار لفيروس كورونا في جسمه.

وأفاد موقع إلكترونى حكومى بأن فحوصات الدم اللاحقة لتأكيد حالة إصابة بفيروس (كوفيد- 19)، جاءت نتيجتها سلبية، أمس الخميس.

وقالت السلطات الصحية إن هناك احتمالًا أن يكون الكلب لا يزال مصابًا بالفيروس، حيث تم أخذ العينة في وقت مبكر من العملية، وأضافت أنه سيتم سحب عينة دم أخرى منه في وقت لاحق.

وأوضحت إدارة الزراعة ومصايد الأسماك والحفاظ على البيئة أنه "لا يوجد أي دليل حاليًا على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون مصدرًا لعدوى (كوفيد- 19). ولا يجب أن يفرط أصحاب الحيوانات الأليفة في القلق ولا يجب عليهم التخلي عن حيواناتهم الأليفة تحت أي ظرف".

موضوعات متعلقة

الجيش الأمريكى يشن ضربته الانتقامية ردًا على «هجوم التاجى»

الإسكندرية تحذر المواطنين: نواجه طقسًا «غير عادي»

ضبط 3 اغتصبوا قاصرًا تحت تهديد السلاح في حديقة بالعجوزة

أسعار العملات الأجنبية اليوم فى مصر الخميس 12-3-2020 مقابل الجنيه في البنوك المصرية

الصور

image description

وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة

image description

أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة

image description

المكافحون في العاصفة.. «الرزق» منع هؤلاء من دفء البيوت (صور)

image description

مدير أمن القاهرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار

image description

أمطار رعدية على كوبري جامعة القاهرة

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

حقيقة فتح باب الإجازات دون أجر لموظفى الجهاز الإدارى دون ضوابط

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. وتحذير من الأمطار

وفد عسكرى إثيوبى يزور السودان

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

هل ينقل المتعافون من فيروس كورونا العدوى؟

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

منوعات

خوفًا من كورونا.. الاتحاد الألمانى يقترح إيقاف الدورى

الاتحاد الأوروبي يعلق جميع مباريات الأسبوع المقبل

فحص كلب للاشتباه فى إصابته بكورونا

كورونا يؤجل افتتاح مركز أوليمبي في طوكيو

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا ندم في الأماكن المشرقة
مؤمن المحمدي
هل القرآن معجزة «لغوية»؟
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية
جمال طه
الدور الأمريكى فى أزمة «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

فتح باب الترشح لمهرجان «رم» للمسرح الأردني

وزيرة الثقافة: اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المنشآت

"الدولة العباسية".. أحدث إصدارات الدار المصرية اللبنانية

هل كان مغرورا قاسيا؟ عباس العقاد يدافع عن نفسه