الجيش العراقى يدين غارات أمريكا: اعتداء دمر البنية التحتية

أدان الجيش العراقي، اليوم الجمعة، الضربة الجوية الأمريكية التي وقعت خلال الليل في أنحاء العراق، الذي تسبب في مقتل 5 جنود ومدني.وأضاف بيان قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن الغارات الأمريكية أدت إلى تدمير البنى التحتية بالكامل والمعدات والأسلحة في جميع المقرات المستهدفة.وأوضح أن الغارات الأمريكية تصرف خارج إرادة الدولة العراقية، واعتداء على سيادتها ويقوي التوجهات الخارجة عن القانون.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت متأخر من ليل أمس الخميس، تنفيذ ضربات دفاعية ضد مواقع جماعات مدعومة من إيران في أنحاء العراق.وقالت الوزارة في بيان إن الضربات استهدفت جماعة كتائب حزب الله العراقية.