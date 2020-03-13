مايسة عطوة: جهود الحكومة للتعامل مع الطقس وفق خطة محكمة

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تعامل الحكومة المصرية مع موجة الطقس السيئ يعكس وجود خطة محكمة وإدارة للأزمات بشكل جاد ومنسق مع جميع الجهات الوزارات؛ لمتابعة التطورات التي تحدث في جميع أنحاء الجمهورية وإصدار جميع البيانات والتوجيهات الخاصة بالمواطنين والإرشاد بكيفية التعامل مع هذا الموقف وتجنب حدوث أى أضرار قد تلحق بالمواطنين نتيجة هذه التقلبات الشديدة.وأشادت عطوة بتحرك وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، للوقوف بجانب المتضررين من الأمطار وإمدادهم بإعانات وتوفير أماكن إيواء لهم لحمايتهم من هطول الأمطار وتركهم في الطقس البارد بلا مكان، وكذلك تحركات وزارة الأوقاف بفتح المساجد لإيواء المواطنين الموجودين بالشوارع، ومتابعة وزير التنمية المحلية، وغرف عمليات المحافظات والتواصل المستمر مع المحافظين لمعرفة الأوضاع بكل محافظة.وأضافت أن الاهتمام الصادر من القيادة السياسية بشأن ما يحدث في البلاد يستحق الإشادة والتقدير، عرفانًا بجهودها في إدارة الأزمة.