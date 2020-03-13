صورة نوال الزغبى وهى طفلة

أفرجت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، عن صورة لها من مرحلة الطفولة، ونشرتها عبر حسابها على موقع "تويتر".وظهرت نوال الزغبي وهى في سن صغيرة للغاية، وعلقت على الصورة وقالت: "هذا أنا فى عمر الثانية فقط"، وهو ما لقي العديد من التعليقات المحبة للمطربة اللبنانية من قِبل جمهورها العربي.في سياق متصل، انتشرت مؤخرًا حالة من الجدل أثاره المطرب اللبناني وائل كفوري عن ارتباطه بالفنانة نوال الزغبي، وذلك بعد نشره لتغريدة غزل لها، عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".وعلى نفس المنوال، أعلنت نوال الزغبي، طلاقها رسميًا من رجل الأعمال إيلى ديب، منذ ثلاثة أشهر، موضحة أنها كانت منفصلة عن والد أبنائها منذ 12 عامًا، وكانت تهتم بهم، ولم تحصل على الطلاق الرسمي إلا قبل 3 أشهر، وذلك من خلال مقابلة تليفزيونية عبر قناة "MTV".