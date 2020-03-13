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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

4 نصائح من «الأزهر للفتوى» بشأن صلاة الجمعة

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:59 ص
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
الدستور
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أصدر مركز الأزهر العالمى للفتوى، بعض النصائح بشأن صلاة الجمعة، بالتزامن مع تعرض البلاد لحالة من الطقس السيئ.

وأكد مركز الأزهر للفتوى أن النصائح تتمثل فيما يلى:

1ـ يجوز عدم الذهاب للمسجد عند شدة المطر وكثرة الوحل، وأن يصلى الشخص في بيته الظهر أربع ركعات.

3 ـ أمّا إن كان المسجد قريبًا منك ولا يترتب على ذهابك إليه خطر أو ضرر، فيتوجّه للصلاة في المسجد.

3 ـ إذا كنت تعاني من مرض في الكبد أو الكلى أو القلب أو الصدر أو تعاني من الحساسية المزمنة، أو ارتفاع في درجة الحرارة أو تعاني من السعال وضيق التنفس والتهاب الحلق فلا تذهب لصلاة الجمعة فى المسجد، وصَلِّ في بيتك أربع ركعات الظهر.

4 - عند الذهاب للصلاة في المسجد اصطحب معك سجادتك الخاصة، وعند العطس ضع منديلًا على أنفك.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية زيادة حدة الأمطار، اليوم، نتيجة تجمع سحب ركامية ضخمة، فيما اتخذت الحكومة عدة إجراءات لمواجهة هذه الموجة؛ أبرزها منح إجازات للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص، إلى جانب التشديد على المسئولين بالوجود بالشوارع ومراجعة وتطهير بالوعات الأمطار، واتخاذ كل التدابير التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

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