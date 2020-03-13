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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لليوم الثانى.. على المصيلحى يتابع أعمال غرفة العمليات المركزية

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:52 ص
غرفة العمليات المركزية
غرفة العمليات المركزية
نرمين محمود الدهان
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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، يتابع لليوم الثانى على التوالى، أعمال غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين، والتى تلقت تقاريرها اليوم من كافة مديرى مديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة المحافظات للاطمئنان على انتظام واستقرار واستمرار عمل المنشآت التموينية الحيوية، وكذلك انتظام عمل المخابز.

قام مديرو المديريات بالتنسيق مع قيادات الوزارة وغرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات بالمتابعة لحظة بلحظة لعمليات صرف حصص الدقيق للمخابز وصرف الخبز للمواطنين، وكذلك السلع التموينية رغم استمرار سقوط الأمطار وموجه الطقس التى تشهدها البلاد الآن.

ووجه المصيلحى كافة الحملات الرقابية بالمديريات بأن تكون منتشرة فى جميع أنحاء المحافظات، مع ضرورة المتابعة الميدانية لضمان استقرار الوضع التموينى، مؤكدا انتظام أعمال المخابز وكافة المطاحن التموينية والصوامع التى تعمل على الوجه المعتاد فضلا عن استمرار عمل محطات الوقود ومستودعات الدقيق والبوتاجاز.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة التموين أمس الخميس برئاسته، وتستمر غرفة العمليات فى انعقاد دائم على مدار الساعة طوال هذه الفترة حتى تتابع سير عمل المنظومة التموينية وضمان انتظام صرف كميات الدقيق للمطاحن وصرف الخبز والسلع التموينية للمواطنين، فى ظل الظروف الجوية الحالية التى تمر بها البلاد، ومن المتوقع استمرارها خلال اليومين القادمين وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

كما وجه المصيلحى قيادات الوزارة بالمتابعة لحظة بلحظة مع كافة مديرى المديريات التموينية بالمحافظات لحل المشاكل الفورية التى تواجه انتظام معدلات صرف الحصص التموينية والخبز للمواطنين، كما تم تشكيل غرف عمليات بكافة مديريات التموين بالمحافظات؛ لمتابعة الحالة التموينية بالمطاحن والمخابز ومستودعات الدقيق والبوتاجاز ومحطات الوقود والمنشآت التموينية تعمل كالمعتاد يوميًا.

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