محافظ كفر الشيخ: المستشفيات مُستعدة لمواجهة كورونا

شدّد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على متابعة أعمال التطهير والوقاية، والإجراءات المُتخذة لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد، تحت إشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والتأكيد على النظافة العامة، واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية، والتطهير الدورى يوميًا، فيما يتعلق بمكافحة انتشار الفيروس، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.ووجّه المحافظ، مسئولى مديرية الصحة، برفع درجة الاستعداد فى كافة المستشفيات، والوحدات الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" بدائرة المحافظة.وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه حريص على متابعة العمل بكافة مستشفيات المحافظة، والاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام العمل.