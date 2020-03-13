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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: تطهير وتعقيم مدرسة سيتي الدولية من كورونا غدًا واستمرار العزل 14 يومًا

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:49 ص
مدرسة سيتى الدولية
مدرسة سيتى الدولية
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن إجراء تعقيم وتطهير شامل لمدرسة سيتى الدولية بالزمالك، غدًا السبت، مع استمرار إجراءات العزل الذاتى لمدة 14 يومًا.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن إغلاق مدرسة سيتى بالزمالك، هو إغلاق وقائى احترازى، وتم عزل ذاتى على  الطلاب والمعلمين لمدة 14 يومًا، نتيجة لاختلاط أحد أولياء الأمور لإحدى الحالات الأجنبية المصابة بفيروس الكورونا، وتم نقل الفيروس لابنه، وكإجراء احترازى تم إغلاق المدرسة.

وأضاف متحدث وزارة الصحة، أنه سيتم عزل الطلاب لمدة 14 يومًا للاطمئنان عليهم والتأكد أنهم خالون فى حال عدم ظهور أى أعراض، وفى حالة ظهور أعراض سيتم توجيههم لأقرب مستشفى حميات لمتابعة حالتهم والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

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