ضبط 810 هاربين من تنفيذ الأحكام بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية في محافظة أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الجمعة، حملة موسعة استهدفت الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون، في مراكز وقرى المحافظة، بإشراف مدير الأمن اللواء هشام فاروق.وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 810 أحكام قضائية وهم: 147 حكم حبس جزئي، و25 حكم حبس مستأنف، و451 أحكام غرامات، و183 حكما بمخالفات.وتحررت المحاضر اللازمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ويأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج المواد المخدرة.