تفاصيل تعاملات «العشرة الكبار» بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

تصدرت المجوعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، تعاملات شركات السمسرة خلال تداولات الأسبوع الماضي باستحواذها على 17.3% من التعاملات، بتنفيذات بلغت قيمتها 797.6 مليون جنيه.وجاءت شركة " التجاري الدولي " بالمركز الثانى بقيمة تداولات بلغت 542.6 مليون جنيه، مستحوذة على حصة سوقية قدرها 11.7 % من التنفيذات، فيما حلت "هيرمس " في المركز الثالث بقيمة تداولات 527.6 مليون جنيه تمت على 171.9 مليون ورقة مالية.وجاءت شركة برايم لتداول الأوراق المالية، بالمركز الرابع بتنفيذ تداولات بقيمة 390.2 مليون جنيه، واستحوذت على 8.5 %، من تنفيذات السوق، بينما حلت "فاروس لتداول الأوراق المالية، بالمركز الخامس، بتداولات 355.2 مليون جنيه، وحصة سوقية 7.7 %.وجاءت أرقام لتداول الأوراق المالية في المركز السادس بتنفيذات قيمتها 246.4 مليون جنيه مستحوذة على 5.3 % من تنفيذات السوق، تلتها " بلتون لتداول الأوراق المالية، بتداولات بلغت 223.8 مليون جنيه، عبر 6.8 ألف عملية على 31.7 مليون سهم.وحلت اتش سي لتداول الأوراق المالية، بالمركز الثامن، بتداولات بلغت 185.3 مليون جنيه، مستحوذة على 4% من حجم تنفيذات السوق، تلتها بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز التاسع بتداول 78.9 مليون ورقة مالية، بقيمة 175.1 مليون جنيه.فيما جاءت سيجما لتداول الأوراق المالية بالترتيب العاشر عبر تنفيذ 5.4 ألف عملية على 49.3 مليون ورقة مالية بقيمة تداولات بلغت 138.6 مليون جنيه.