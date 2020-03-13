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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة عدم جاهزية المستشفيات الحكومية لإجراء العمليات الجراحية الحرجة

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:57 ص
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد،
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن عدم جاهزية 80% من المستشفيات الحكومية لإجراء العمليات الجراحية الحرجة للمواطنين.

وقال المركز في نشرته الأسبوعية الدورية الخاصة بالرد على الشائعات إنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لعدم جاهزية 80% من المستشفيات الحكومية لإجراء العمليات الجراحية الحرجة للمواطنين، مُشددةً على جاهزية المستشفيات الحكومية سواء التابعة للوزارة أو المستشفيات الجامعية بأحدث الأجهزة الطبية اللازمة لإجراء جميع العمليات الجراحية والتدخلات الطبية الحرجة للمواطنين خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر.

وقد تم الانتهاء من إجراء 413 ألفًا و201 عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018، وتشمل تلك العمليات نحو 159 ألفًا و774 عملية قسطرة قلب، و24 ألفًا و349 جراحة قلب مفتوح، و145 ألفًا و576 جراحة رمد، و18 ألفًا و516 جراحة مخ وأعصاب، و19 ألفًا و399 جراحة عظام، و24 ألفًا و445 جراحة أورام، كما تم الانتهاء من 2914 زراعة قوقعة، و232 زراعة كلى، و363 زراعة كبد، وكذلك إجراء 187 عملية قسطرة طرفية، و69 عملية قسطرة مخية، وتوفر الوزارة موقعًا خاصًا لتسجيل بيانات مرضى قوائم الانتظار (smcegy.com).

وفي النهاية، أهابت الوزارة، بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الرجوع لموقع الوزارةmohp.gov.eg).

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