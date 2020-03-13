محافظ الإسكندرية يتابع عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فجر اليوم، جولات مكبرة على مستوي الأحياء؛ لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة، والتي وصلت إلى حد السيول، والتعامل مع تداعيات حالة الطقس السيئ الذي تشهده الإسكندرية.وأكد الشريف أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع استمرار حالة الطقس السيئ، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق التام بين المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الأمن والقوات البحرية للتعامل مع حالة الطقس السيئ، وساهم ذلك في التعامل السريع مع تجمعات المياه، خاصةً في ظل وجود جميع القيادات التنفيذية بالشارع.وأضاف أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء وشركات المرافق الحيوية وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى أحياء المحافظة، وتم تجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة.يأتي هذا في الوقت الذي انتشرت فيه قيادات الأجهزة التنفيذية بمناطق تجمعات المياة الكبيرة والتي تسببت في تعطل العشرات من السيارات بداخلها، الأمر الذي تم الدفع فيه بقوات الحماية المدنية للتدخل لإخراج السيارات والمواطنين العالقين فيها.وباشر تلك المجهودات كل من اللواء حمدي الحشاش، واللواء محمد عبدالوهاب السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، واللواء محمد القاضي مدير إدارة المرور، واللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.