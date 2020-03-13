محافظ القليوبية يشرف على أعمال كسح مياه الأمطار (صور)

تواصلت الأمطار لليوم الثاني على التوالي بكافة مدن وقرى محافظة القليوببة واستمر هطول الأمطار بغزارة شديدة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم فيما استمرت فرق الطوارئ في العمل لمواجهة كميات الأمطار.وتواجد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية منذ الصباح الباكر في الشوارع والميادين وأمام محطة القطارات ببنها لشفط مياه الأمطار الغزيرة لسهولة الحركة المواطنين وأصحاب السيارات.وواصلت غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات في التواصل على مدار الساعة مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وذلك تحسبا للتقلبات المتوقعة في الطقس، بناء عن التحذير الذي أعلنته هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية.وقال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية، إنه لليوم الثاني علي التوالي لا تزال فرق الطوارئ بالشركة تعمل بأنحاء المحافظة بالتعاون مع مجالس المدن لكسح مياه الأمطار من الشوارع والتعامل مع الطقس السيئ.وأشار مجاهد إلى الدفع بـ84 سيارة كسح بأنحاء مراكز المدن بالإضافة لسيارات مجالس المدن والدعم من شركة المياه والصرف الصحي بالقاهرة والمجتمعات المحلية الأهلية، للتعامل مع الطقس السيئ.وفي طوخ واصل المهندس محمد خيري رئيس المدينة والمركز تواجده في الشارع منذ 30 ساعة خلال موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار لمتابعة أعمال سحب المياة والتأكد من انتظام العمل وتغيير الورديات والإشراف على سحب المياه وفتح حركة المرور داخل نفق الشهيد بطوخ.