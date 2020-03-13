سول: 126 دولة ترفض دخول الوافدين من كورويا الجنوبية

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن عدد الدول والمناطق التي تفرض قيودًا على دخول القادمين من كوريا الجنوبية ارتفع إلى 126، وذلك تجنبًا لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).وذكرت الوزارة أن عدد الدول والمناطق التي تفرض قيودًا على دخول القادمين من البلاد ارتفع بمقدار 3 إلى 126 دولة ومنطقة، اعتبارًا من اليوم، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.وانضم إلى القائمة كل من السودان وجويانا ومالي، بينما شددت كل من التشيك وسلوفاكيا من إجراءاتها القائمة لحظر دخول القادمين من كوريا الجنوبية.وكانت التشيك قد أوصت بعزل المسافرين، غير أنها قررت حظر دخول الأجانب الذين زاروا 18 دولة بما فيها كوريا الجنوبية والصين واليابان والولايات المتحدة وألمانيا وغيرها.وتوقف سلوفاكيا استقبال جميع الأجانب باستثناء الدبلوماسيين وأصحاب تصريح الإقامة، مشددة من إجراءاتها القائمة لعزل المسافرين.ويحظر السودان دخول الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية والصين إيطاليا وإيران وفرنسا وإسبانيا.كما تتخذ جويانا إجراءات الحجر الصحي المتشددة، مثل فحص الحرارة للأجانب الذين زاروا 15 دولة، مثل كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا واليابان.وتفرض مالي حجرًا صحيًا لمدة 14 يومًا على مواطنيها والأجانب التي تظهر عليهم أعراض كورونا، من الدولة التي يتجاوز فيها عدد حالات الإصابة بكورونا 500 حالة.وارتفع بذلك عدد الدول والمناطق التي تحظر دخول الوافدين من كوريا الجنوبية وتسمح بدخولهم بعد مرور الفترة المحددة من مغادرة كوريا الجنوبية إلى 56.يُشار إلى أن كوريا الجنوبية سجلت 7979 حالة إصابة بكورونا، حتى أمس الخميس.