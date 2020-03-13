برلماني: مشروع قانون المرور الجديد سيعالج ثغرات التشريع الحالي

قال النائب يحيي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن التقرير النهائي الخاص بمشروع قانون المرور الجديد، اشتمل على أبرز تعديلات اللجنة، والفلسفة العامة لمشروع القانون، وأهدافه التي ستتحقق على أرض الواقع.وأوضح الكدواني، في تصريحات خاصة للدستور، أن اللجنة انتهت من إعداد التقرير النهائي، وتم تحويله لأمانة المجلس، لعرضه بالجلسة العامة، لافتا أن اللجنة استدعت كافة الجهات المنوط بها تطبيق القانون على أرض الواقع، بعد توفير بنية تحتية جيدة للتطبيق، خاصة وأن القانون الحالي يعني الكثير من المشكلات التي لم تحل أي من الظواهر والتجاوزات التي تحدث في الشارع وتحتاج لإعادة ضبط من جديد في تشريع قوي قادر على توجيه العقاب على المخالفين، والتعامل مع الظواهر التي أدت لوقوع كثير من الحوادث أهمها الحوادث الناتجة عن تعاطي المخدرات أثناء القيادة والسير عكس الاتجاه.