المرور يفتح 4 طرق بالبحر الأحمر عقب تحسن الأحوال الجوية

أعلنت الإدارة العامة للمرور، إعادة فتح طريق رأس غارب اتجاه المنيا وطريق الزعفرانة اتجاه بني سويف وطريق سفاجا اتجاه الغردقة وطريق القصير اتجاه قفط، بعد تحسن الحالة الجوية ووضوح الرؤية بمحافظة البحر الأحمر.وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للمرور أمس الخميس، عن غلق طريق رأس غارب اتجاه المنيا وطريق الزعفرانة اتجاه بني سويف وطريق سفاجا اتجاه الغردقة وطريق القصير اتجاه قفط بسبب سوء الأحوال الجوية.