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محمد العسيري
الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المرور يفتح 4 طرق بالبحر الأحمر عقب تحسن الأحوال الجوية

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:36 ص
طريق
طريق
شيماء حسين
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، إعادة فتح طريق رأس غارب اتجاه المنيا وطريق الزعفرانة اتجاه بني سويف وطريق سفاجا اتجاه الغردقة وطريق القصير اتجاه قفط، بعد تحسن الحالة الجوية ووضوح الرؤية بمحافظة البحر الأحمر.

وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للمرور أمس الخميس، عن غلق طريق رأس غارب اتجاه المنيا وطريق الزعفرانة اتجاه بني سويف وطريق سفاجا اتجاه الغردقة وطريق القصير اتجاه قفط بسبب سوء الأحوال الجوية.

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