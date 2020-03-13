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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار سقوط الأمطار الغزيرة على محافظة الإسماعيلية

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:35 ص
الأمطار
الأمطار
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
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شهدت محافظة الإسماعيلية منذ الصباح الباكر استمرار سقوط الأمطار بغزارة حيث غطت المياة عدد من الشوارع الرئيسية فيما وصلت شدة الرياح الي ذورتها منذ الساعه الثامنه حيث تعطلت عدد من السيارات بسبب ارتفاع مياة الأمطار عن سطح الأرض خاصة بالطريق الدائرى.

وشهدت المحافظة عدة أحداث متفرقة منها سقوط شرفه منزل وجزء من سور شركة الموانئ وعدد من الأشجار وأعمدة الإنارة.

وتفقد محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة عدة مناطق في ساعه متأخرة من ليله أمس حيث تم التواصل مع هيئة قناة السويس والدفع بسيارات لكسح مياة الأمطار إلى جانب قوات الحماية المدنية.

وطالب بشارة المواطنين عدم النزول إلا في حالة الضرورة القصوى لمنح الجهاز التنفيذى الفرصة في التعامل مع أزمة سقوط الامطار واستخدام سيارات المسح خاصة في الشوارع الرئيسية.

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