تشيلسي يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الجمعة إصابة لاعب الفريق الأول كالوم هودسون أودوي بفيروس كورونا الجديد.وقال النادي - في بيان نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - إن أفراد فريق كرة القدم بالكامل والجهاز الفني وعمال غرف تبديل الملابس الذين خالطوا أودوي، خضعوا لعزل ذاتي، مشيرًا إلى أنه سيتم إغلاق مبنى الفريق إلا أن باقي المنشآت بالنادي ستظل مفتوحة.وأضاف النادي أن أودوي ظهرت عليه أعراض شبيهة بنزلة البرد يوم الإثنين الماضي ولم يكن في ساحة التدريب منذ ذلك الحين كإجراء وقائي.يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.