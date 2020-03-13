حادث مروري على كورنيش الإسكندرية بسبب الطقس السيئ

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، حادثا بمنطقة كورنيش البحر بمنطقة كامب شيزار، بسبب الطقس السيئ، حيث اصطدمت سيارتين ببعضهما بعدما اختلت عجلة القيادة من أحدهما، ولم ينتج عن الحادث أي حالات وفاة.وحذرت محافظة الإسكندرية المواطنين من النزول إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة القصوى، وذلك نظرا للظروف غير العادية التي تمر بها محافظة الإسكندرية والتي تسببت في سقوط أمطار غزيرة وصلت لحد السيول.وأهابت محافظة الإسكندرية مواطنيها بالإلتزام بالتعليمات حتي يتسنى لجميع الأجهزة التنفيذية المعنية التعامل مع تداعيات حالة الطقس السيء التي تشهدها الإسكندرية.وشهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، حالة من الطقس السيئ، إذ ضربت المدينة عاصفة ترابية فرض فيها اللون الأصفر نفسه على السماء، فضلًا عن أمطار غزيرة، التي بدأت منذ أمس الخميس على أنحاء البلاد.وأعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المحطات والهندسات والإدارات المعنية بالتدخل السريع في وقت الأزمات.