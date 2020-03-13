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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خطة جامعة أسوان لمواجهة فيروس «كورونا»

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:27 ص
جامعة أسوان
جامعة أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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عقد الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، اجتماعًا مع عمداء الكليات ووكلاء الكليات، ومدير عام المستشفيات الجامعية، وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين ومديري الإدارات المعنية مثل الإدارة الطبية وإدارة المدن الجامعية وإدارة التغذية، وذلك لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد الدكتور احمد غلاب رئيس جامعة أسوان، خلال الاجتماع تشكيل غرفة عمليات وفريق عمل لإدارة الأزمات أثناء الدراسة بجميع الكليات، ممثل من جميع الإدارات بالجامعة، مع تعليق كل الأنشطة الطلابية والرحلات والعمل على تفعيل دور إدارة مكافحة العدوى بجميع كليات الجامعة.

وأوضح «غلاب» أن هناك أيضًا خطة توعوية لمستشفى أسوان الجامعي لمواجهة فيروس كورونا مع تكثيف ساعات الدراسة العملية ومحاولة الانتهاء من المقرارات الدراسية قبل شهر رمضان، ومراجعة خطط الكليات في إطار الوقاية والحماية والمتاح بالمخازن من منظفات ومطهرات، فضلًا عن التواجد لعمداء الكليات بين الطلاب على مدار ساعات اليوم الدراسي.

وطالب رئيس جامعة أسوان، تعقيم قاعات الدرس والمحاضرات والمعامل والمدن الجامعية بالكامل، والاسراع بمعدلات التعليم عن بعد من خلال رفع المحاضرة المسجلة على مواقع الكليات إلكترونيا والبعد عن مناطق الزحمام مع تواجد لجنة إدارة الأزمات بالمستشفي الجامعي بأسوان.

كما شدد، على تجهيز أماكن للعزل، مع رفع تقارير دائمة لرئيس الجامعة مباشرة بشكل دائم لحين استقرار أوضاع الدراسة وحماية طلاب الجامعة من الإصابة بفيروس كورونا واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والاسترشادية والتوعوية لطرق الوقاية وتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

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