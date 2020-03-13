ضبط مدير مصنع بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام في دمياط

تمكنت قوة من الرقابة الإدارية في دمياط، من إلقاء القبض على كلا من "محمد.ن" مدير مصنع التغذية بدمياط، و"محمد. ب" متعهد النقل بالمشروع، بتهمة الحصول على مبالغ مالية وتسهيل استيلاء على المال العام مقترن بتزوير، ودفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة على موظف يُدعى أحمد تعيلب، وفور العرض عليه رفض.ورفض الموظف تلقى الرشوة وأبلغ الرقابة الإدارية، فيما قبل مدير المصنع المبالغ المالية وتمكنت القوة من ضبطه وتحرير محضر شرطي بالواقعة.يذكر أن الرقابة الإدارية في دمياط قد شنت عدة حملات مؤخرًا على المستشفيات الحكومية والمدارس والوحدات المحلية.