قيادات غرب الإسكندرية تشارك الفطور مع عمال الصرف الصحي

رغم سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد منذ أمس الخميس من أمطار رعدية وعاصفة ترابية، لم يتوان عمال الصرف الصحي في تأدية واجبهم في نزح مياه الأمطار، والمبيت في الشوارع بجوار سياراتهم لمتابعة أعمال الشفط.وفي لفتة إنسانية من قيادة مركز ومدينة برج العرب غرب الإسكندرية، أقدمت قيادات مركز ومدينة برج العرب على إحضار حلوى ووجبة الفطور إلى عمال الصرف الصحي بمنطقة برج العرب لمشاركتهم الفطور.وحرص أحد القيادات على توزيع الحلوى على العمال، ومشاركتهم طعام الفطور، وذلك تشجيعًا منه بدورهم الفعال في خدمة الوطن وتسيير حركة المرور.وبدأ عمال الصرف الصحي بمنطقة برج العرب في استئناف عملهم في نزح مياه الأمطار، بشكل طبيعي، عقب تناولهم الفطور مع قيادات مدينة برج العرب التي أدخلت في نفوسهم السرور وحالة من الطاقة الإيجابية.وكانت محافظة الإسكندرية قد حذرت المواطنين من النزول إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة القصوى، وذلك نظرا للظروف الغير عادية التي تمر بها محافظة الإسكندرية والتي تسببت في سقوط أمطار غزيرة وصلت لحد السيول.وأهابت محافظة الإسكندرية مواطنيها بالإلتزام بالتعليمات حتي يتسنى لجميع الأجهزة التنفيذية المعنية التعامل مع تداعيات حالة الطقس السيئ التي تشهدها الإسكندرية.