تدشين مذابح كنيسة العذراء والبابا أثناسيوس بهولندا

احتفلت إيبارشية هولندا بتدشين مذابح كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا أثناسيوس بمدينة Assen الهولندية.شارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها إلى جانب أسقف الإيبارشية الأنبا أرساني، والأنبا أباكير أسقف الدول الأسكندنافية. كما شارك في الصلوات أيضًا كهنة الإيبارشية وعدد كبير من الشعب القبطي من المقيمين هناك.وتم تدشين مذبح الكنيسة الرئيسية على اسم السيدة العذراء والبابا أثناسيوس بينما دُشِن مذبح الكنيسة الصغرى على اسم القديسين الأنبا شنوده رئيس المتوحدين والأنبا كاراس السائح.كما تم تدشين حضن الأب الذي صنع بالموزاييك وأيقونات الكنيسة إلى جانب جرن المعمودية.