حصيلة كورونا: 4 حالات وفاة في هونج كونج
الجمعة 13/مارس/2020 - 10:11 ص
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أعلنت السلطات في هونج كونج اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى أربع حالات، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة جديدة.
وقالت السلطات - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الإقليم بلغت 131 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وقالت السلطات - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الإقليم بلغت 131 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.