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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انقطاع المياه عن زفتى بالغربية.. والمحافظة: «الصرف امتلأ»

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:10 ص
زفتى بالغربية
زفتى بالغربية
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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قطع مجلس مدينة زفتى بمحافظة الغربية، مياه الشرب عن المنازل والمحلات التجارية، لارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي داخل الخزانات وانسداد بعض المواسير.

وأكد المحاسب أحمد النحال، رئيس مجلس ومدينة زفتي، أن الظروف التي تعيش فيها المحافظة ومركزها ومدنها، ظروف استثنائية ولا دخل لبشر فيها، مؤكدًا أن مجلس المدينة حاول منذ بداية الطقس السيئ ألا يقوم بقطع المياه ولكن خزانات ومواسير الصرف الصحي امتلأت بمياه الأمطار ومياه الصرف الصحي القادمة من المنازل ستزيد من المشكلة القائمة مناشدًا الجميع التحلي بالصبر حتي المرور من الحالة الجوية التي نعيشها.

واستمرت الأمطار في التساقط لليوم الثاني على التوالي بمحافظة الغربية، وتعرضت بعض الشوارع للشلل التام وإمتلأت خطوط الصرف الصحي، وأصبحت غير قادرة على استقبال المزيد من المياه.

ولم تتوقف الأمطار إلا أوقات بسيطة منذ بدايتها في الساعات الاول من يوم أمس الخميس، وتزداد حدتها وتقل ولكنها مستمرة، ويحاول أغلب مواطنيين المحافظة نزح المياه من اعلي الأسطح في محاولة لإنقاذ بيوتهم من نزول المياه بداخلها.

وتتابع الأجهزة التنفيذية والمحافظة ومجالس المدن عملها الميداني داخل المحافظة، وتقوم بمحاولات مستمرة لرفع مياه الأمطار وفتح الطرق امام المارة ومن المنتظر ان تشارك القوات المسلحة اليوم في بعض مراكز المحافظة كما شاركت في مركز المحلة في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

وتتزايد موجة الأمطار والرياح التي تتعرض لها محافظة الغربية، شيئًا فشيئًا حيث زادت أحجام قطرات المطر وكميته، وهبت رياح شديدة خاصة على المدن المُطلة على نهر النيل مثل زفتي وكفر الزيات وسمنود.

وأعلنت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، حالة الطوارئ منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة من الطقس السيء، وشهدت الطرق انتشار الدوريات المرورية لتنظيم حركة المرور.

وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء بسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع حال تجمعها، تيسيرًا على حركة السيارات والمواطنين، وتابع بنفسه ومعه نائبه، وتفقدا عدة مدن اليوم، وأعلنت شركة الكهرباء حالة الطوارئ تحسبًا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بسبب الأمطار.

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