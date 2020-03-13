كوريا الجنوبية: مستعدون لتحديد مدينة «دايجو» المنكوبة بكورونا

أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونج سيه-جيون، اليوم الجمعة، أن الحكومة تستعد لتحديد مدينة دايجو ومقاطعة كيونج جانج الشمالية المجاورة التي تضررت بشدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، "كمنطقتي كوارث خاصة" في محاولة لتسهيل الإغاثة الطارئة والدعم الإداري والمالي.وأكد جيونج خلال الاجتماع، الذي ترأسه حول التدابير اللازم اتخذها من أجل مكافحة الكوارث وضمان السلامة في مدينة دايجو اليوم، أن الإجراءات جارية فيما يتعلق بإعلان دايجو ومقاطعة كيونجسانج الشمالية منطقتي كوارث خاصة، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وأضاف أنه سيقدم قريبا اقتراحا للرئيس مون جيه-إن للإعلان رسميا عن ذلك.يُشار إلى أنه تم تأكيد ما يقرب من 6000 حالة إصابة بالفيروس في دايجو التي يبلغ عدد سكانها 2.4 مليون نسمة، حتى يوم الخميس، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 1100 مريض في مقاطعة كيونجسانج الشمالية التي يبلغ عدد سكانها 2.7 مليون نسمة.