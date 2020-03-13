رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 126

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:06 ص
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، 16 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد- 19)، وبذلك يصل عدد المرضى الوطنيين إلى.126، بحسب صحيفة"يديعوت احرونوت " في موقعها الإلكتروني.

وقالت الصحيفة إن هناك 2479 عاملا صحيا في الحجر الصحي، من بينهم 949 طبيبا و635 ممرضة.

كان رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو قد أعلن مساء اليوم الخميس تعطيل الدراسة في مؤسسات التعليم لا سيما الجامعات في البلاد في إطارات الإجراءات الاحترازية لحصر وباء فيروس كورونا.

ودعا نتنياهو إلى إقامة حكومة طوارئ وطنية ووضع السياسة جانبًا وذلك من أجل التفرغ لمحاربة فيروس كورونا.

كان نتنياهو أعلن الثلاثاء الماضي حظر التجمعات التي تضم أكثر من 100 شخص، في إطار الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لمكافحة انتشار الفيروس.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات الأجنبية اليوم فى مصر الخميس 12-3-2020 مقابل الجنيه في البنوك المصرية

الصحة: تسجيل 13 إصابة وحالة وفاة جديدة بـ«كورونا»

الأرصاد تكشف موعد انتهاء ذروة الطقس السيئ

ضبط 3 اغتصبوا قاصرًا تحت تهديد السلاح في حديقة بالعجوزة

الصور

image description

وزير النقل كامل الوزير في موقع حادث قطاري إمبابة

image description

أول صور من موقع تصادم قطارين في إمبابة

image description

المكافحون في العاصفة.. «الرزق» منع هؤلاء من دفء البيوت (صور)

image description

مدير أمن القاهرة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار

image description

أمطار رعدية على كوبري جامعة القاهرة

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. وتحذير من الأمطار

وفد عسكرى إثيوبى يزور السودان

«الصحة» تعلن إصابة طالب بفيروس «كورونا» (فيديو)

إنفوجراف

image description

كيف تحمى حياتك أثناء القيادة فى الطقس السيئ؟ (إنفوجراف)

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

الطريقة المثلى لاستخدام الكمامة (انفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

نجم الساعة

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

الصحة

هل ينقل المتعافون من فيروس كورونا العدوى؟

الفواكه والألياف تحميك من الإصابة بسرطان القولون

الرضع أكثر عرضة للقلق في مرحلة الطفولة

إزالة الغابات يزيد من خطر انتشار الملاريا

منوعات

تشيلسي يعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا

نيبال تلغي جميع رحلاتها الاستكشافية بسبب كورونا

إطلاق سراح مسربة وثائق «ويكيليكس»

الوفى.. دراسة فنلندية: الكلب يصاب بأمراض نفسية مثل صاحبه

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا ندم في الأماكن المشرقة
مؤمن المحمدي
هل القرآن معجزة «لغوية»؟
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية
جمال طه
الدور الأمريكى فى أزمة «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المنشآت

هل كان مغرورا قاسيا؟ عباس العقاد يدافع عن نفسه

«الحلم القاتل».. كتاب جديد لـ حاتم خضر عن دار الميدان للنشر

إرجاء الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب لوقت لاحق بسبب سوء الطقس