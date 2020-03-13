ارتفاع الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 126

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، 16 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد- 19)، وبذلك يصل عدد المرضى الوطنيين إلى.126، بحسب صحيفة"يديعوت احرونوت " في موقعها الإلكتروني.وقالت الصحيفة إن هناك 2479 عاملا صحيا في الحجر الصحي، من بينهم 949 طبيبا و635 ممرضة.كان رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو قد أعلن مساء اليوم الخميس تعطيل الدراسة في مؤسسات التعليم لا سيما الجامعات في البلاد في إطارات الإجراءات الاحترازية لحصر وباء فيروس كورونا.ودعا نتنياهو إلى إقامة حكومة طوارئ وطنية ووضع السياسة جانبًا وذلك من أجل التفرغ لمحاربة فيروس كورونا.كان نتنياهو أعلن الثلاثاء الماضي حظر التجمعات التي تضم أكثر من 100 شخص، في إطار الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لمكافحة انتشار الفيروس.