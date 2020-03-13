توتر العلاقة بين الأميرين «ويليام وهاري»

قالت مصادر ملكية إن علاقة الأمير ويليام والأمير هاري أحفاد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا تغيرت ولن يعود الأخوان المقربان مرة أخرى لما كانوا عليه من قبل من علاقة مقربة، وذلك بالتزامن مع عودة الأمير هارى للمملكة المتحدة لآخر مرة لإنهاء آخر ارتباط بالعائلة المالكة الأسبوع الماضي.ووفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني اجتمع الأمير هاري وشقيقه الأمير ويليام، 37 عامًا، يوم الإثنين الماضي، في خدمة يوم الكومنولث في دير وستمنستر، حيث وصف المراقبون الملكيون تفاعلهم سويًا بـ"البارد".وذكر مصدر لمجلة "بيبول" أن العلاقة التي كانت وثيقة بين الأخوة "تغيرت إلى الأبد"، قائلًا: "لن يعودوا إلى ما كانوا عليه، وذلك بعد تطلع هارى مباشرة إلى مستقبله مع عائلته".في غضون ذلك، أضاف المطلعون أن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يخططان الآن للتركيز على قضاء الوقت في منزل ميجان في كاليفورنيا، وكذلك كندا، مع ابنهما أرشي البالغ من العمر 10 أشهر.وأضافوا أن الأمير هاري يركز على علاقته مع ميجان وأرشي ولن "ينظر إلى الوراء".وجاء ذلك بالتزامن مع التوقعات خلال الـ8 أشهر الماضية بوجود خلاف بين ميجان وكيت ميدلتون وبين الملك المستقبلي الأمير وليام وأخيه الأصغر هاري.وقالت جودي جيمس، الخبيرة في لغة الجسد، إن المقابلة بين الأمير هارى وويليام لم يكن كما متوقع بل كان هاري متوترًا وهذا كان ملموسًا في نظراته لأخوه الأكبر.