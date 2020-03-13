الأمطار تغرق ورش الأثاث بدمياط (صور)

تسبب هطول الأمطار الغزيرة منذ صباح اليوم الجمعة، في غرق ورش تصنيع الأثاث في مدينة دمياط وقرية السيالة التابعة لمركز دمياط، حيث وصلت المياه إلى داخل الورش الصناعية وتسببت في تعطل العمل بها.وتسببت الأمطار في تعطل حركة السير المروري نسبيا على الطرق خاصة في المدن والقرى بالمحافظة.كما تسبب هطول الأمطار الغزيرة، في الشوارع والميادين بمحافظة دمياط، في غرق شوارع مركز كفر البطيخ ومركز الزرقا بدمياط ومدينة عزبة البرج، حيث تحولت الشوارع إلى برك من المياه، ووصلت المياه إلى داخل المنازل والعقارات، وتسببت في غرقها وصعوبة الدخول أو الخروج منها.