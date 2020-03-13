وزير التنمية المحلية يتابع الأمطار من غرفة العمليات لليوم الثاني على التوالي

يواصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اليوم الجمعة، متابعة تطورات الأوضاع في المحافظات في ظل موجة الطقس السيئ من غرفة العمليات وإدارة الازمات بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة.وطالب شعراوي، مدير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بإعداد تقارير دورية حول عمل المخافظات، بجانب المتابعة المستمرة، لتقديم المساعدات إذا لزم الأمر.وأكد شعراوي أن هناك تنسيقًا كاملًا بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية، مشيرًا إلى أنه يتابع مع المحافظين جهود التعامل مع موجة الطقس السيئ وتراكمات المياه.