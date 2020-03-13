شجرة تحطم سيارتين في بورسعيد بسبب الطقس السيئ (صور)

سقطت شجرة، اليوم الجمعة، على سيارتين أمام مدينة الطلبة بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد مما نتج عنه تهشم الجزء الخلفي للسيارتين، وذلك نتيجة حالة الطقس غير المستقرة التي تشهدها المحافظة، متمثلة في سقوط أمطار غزيرة على كافة الأحياء، يصاحبها انخفاض شديد في درجات الحرارة، ورياح متوسطة، وارتفاع بأمواج البحر.وقام رؤساء الأحياء بالتنبيه على أصحاب المحلات بعدم وضع البضائع خارجها وكذلك رفع اللافتات الإعلانية، كما تم التشديد على المواطنين برفع "التند" والإعلان عن غلق المنافذ الجمركية ومنع خروج السيارات من بورسعيد، حفاظا على أرواح المواطنين، كذلك عدم وضع السيارات أو السير بجوار أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية والمباني القديمة.ويترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، غرفة عمليات المحافظة التي تعمل على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة، موجها بتكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة الأثار الناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية، ورفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بسيارات شفط المياه في مختلف الأحياء لسحب تجمعات مياه الأمطار.