انتظام حركة الملاحة بمطار الأقصر بعد تحسن الطقس

أكد محافظ الأقصر مصطفى ألهم، انتظام أعمال الملاحة الجوية بمطار الأقصر الدولي صباح اليوم الجمعة، بالإضافة إلى انتظام حركة الطائرات المحلية والدولية من وإلى الأقصر.وأوضح المحافظ - في بيان - أن مطار الأقصر استقبل 4 رحلات على متنها سياح من مختلف الجنسيات، حيث غادرت هذه الرحلات، مشيرًا إلى تحسن الأحوال الجوية على مستوى محافظة الأقصر ووضوح الرؤية بشكل أكبر مقارنة بما كانت عليه الأوضاع أمس.وناشد محافظ الأقصر المواطنين الالتزام بكل إجراءات السلامة العامة فيما يتعلق بالالتزام بقواعد المرور والالتزام بتحذيرات شركة الكهرباء.