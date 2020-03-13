سنغافورة تمنع دخول الزائرين القادمين من 4 دول

قالت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الجمعة، إن السلطات ستمنع دخول أو توقف الزائرين الذين كانوا في إيطاليا أو فرنسا أو إسبانيا أو ألمانيا خلالالأربعة عشر يوما الماضية اعتبارا من يوم الاثنين في إطار مساعيها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.وأضافت الوزارة أن سنغافورة، التي نصحت أيضا رعاياها بعدم السفر لغير الضرورة إلى الدول الأربع، ستوقف فورا رسو أي بواخر سياحية.وتفرض سنغافورة قيودا مشابهة على الوافدين من إيران وكوريا الجنوبية والصين.