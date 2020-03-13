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محمد العسيري
الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انهيار السوق المالية الكورية مع تداعيات كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:08 ص
كوريا
كوريا
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توقفت المعاملات بالسوق المالية الكورية اليوم الجمعة، بعد دقائق من بدء المعاملات، بعد أن سجلت تراجعا حادا مع ارتفاع عمليات البيع بشكل مكثف، وسط انتشار الذعر بعد هبوط السوق المالية الأمريكية "وول ستريت" ليلة أمس، بشكل يعزي للتداعيات الاقتصادية لفيروس كوفيد-19 الذي ينتشر بوتيرة سريعة حول العالم.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن التداول في السوق المحلية توقف بعد أن سجل تراجعا حادا. وانخفض المؤشر القياسي لأكثر من 8% إلى 1684.56 نقطة.

يأتي هذا التراجع في الوقت الذي يرى فيه المستثمرون أن قرار الولايات المتحدة بحظر السفر من أوروبا وحزمة التدابير التحفيزية المرتبطة بكورونا لن تكون كافية لاحتواء تداعيات الفيروس على الاقتصاد.

ويرى الخبراء أن عدم وضوح التدابير الأمريكية المخطط لها للتعامل مع تداعيات تفشي كوفيد-19، بالإضافة إلى انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم يسببان مزيدا من القلق بالأسواق المالية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن بشكل مفاجئ في خطاب له يوم الأربعاء، حظر السفر من أوروبا باستثناء بريطانيا لمدة 30 يوما بدون أن يوضح إجراءات دعم الاقتصاد التي تنتوي إدارته تطبيقها للتعامل مع تداعيات تفشي كوفيد-19.

ثم أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس تحول لوباء، ما أثقل العبء على كاهل المستثمرين. وتراجعت أسهم معظم الشركات الكبيرة في جميع المجالات.

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