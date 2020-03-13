إصابة وزير الداخلية الأسترالي بكورونا

أعلن وزير الشؤون الداخلية الأسترالي بيتر دوتون اليوم الجمعة، أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد.فيما أكد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، في بيان الخميس، وجود 140 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في بلاده.وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه ارتفعت حالات الإصابة بـ"كورونا" خلال الساعات الماضية فقط؛ حيث كانت أعلنت وزارة الصحة، في بيان في وقت سابق من اليوم، عن وجود 126 حالة مصابة بالفيروس الوبائي في البلاد.وأضافت الشبكة أن موريسون كشف، اليوم، عن خطة تحفيز اقتصادي قدرها 11.4 مليار دولار أسترالي، وذلك لدعم الأجور والمشروعات الصغيرة التي تأثرت بـ"كورونا".