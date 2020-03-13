مقر الأمم المتحدة يسجل أول حالة بكورونا

أظهرت الاختبارات إصابة دبلوماسية من بعثة الفلبين لدى الأمم المتحدة بفيروس كورونا المستجد مساء أمس الخميس، مما تسبب في عزل الطاقم بأكمله.وكانت الدبلوماسية قد زارت آخر مرة مقر الأمم المتحدة في نيويورك لمدة حوالي نصف ساعة يوم الاثنين الماضي، ولم تكن لديها أي أعراض ظاهرةحينذاك،وبعثة الفلبين في الأمم المتحدة في عزلة ذاتية، في أعقاب مشاورات مع السلطات الصحية المحلية.وأضاف الخطاب: "نفترض أننا أصبنا جميعا". وأبلغت الأمم المتحدة بالفعل موظفيها يوم الثلاثاء الماضي بأن المبنى المكون من 39 طابقا سيتم إغلاقه أمام الزائرين، وربما يكون لهذه الحالة مزيد من التأثير على إجراءاتها الوقائية.