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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ملك النرويج وزوجته في الحجر الصحي

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:30 ص
ملك النرويج
ملك النرويج
وكالات
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كشفت وسائل إعلام نرويجية، اليوم الجمعة، أن ملك البلاد وزوجته الملكة وضعا بعد عودتهما أخيرا من ​الأردن​ في الحجر الصحي، على الرغم من عدم إصابتهما بعدوى ​فيروس كورونا​ المستجد.

وذكر موقع إخباري بريطاني نقلا عن التلفزيون النرويجي هذه الخطوة التي اتخذتها السلطات النرويجية لضمان سلامة الملك هارالد الخامس والملكة سونيا والعائلة.

وكانت الحكومة النرويجية قد أعلنت عن إجراءات الطوارئ لمواجهة خطر فيروس كورونا، وطالبت جميع المسافرين العائدين إلى البلاد اعتبارا من تاريخ 27 فبرايربعزل أنفسهم في منازلهم، بغض النظر عن وجود أعراض لديهم بالمرض من عدمها. ولا يستثني هذا الإجراء النرويجي إلا المسافرين القادمين من الدول الاسكندنافية.

ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".

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