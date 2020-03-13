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الجمعة 13 مارس 2020 الموافق 18 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية في الشارع لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:30 ص
محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة ميدانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لمتابعة حالة الأنفاق بمدينة طنطا.

ومر رحمي بأنفاق «ستوته، الخادم، القرشي، الميتين، ميت حبيش»، للتأكد من عدم تأثرها بسقوط الأمطار، وتوافر السيولة المرورية الكاملة.

وتابع محافظ الغربية جولته بمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع، مرورًا بشوارع «البحر، النحاس، عبد المنعم رياض، المحطة، العجيزي، الجلاء، الطريق السريع».

ووجه المحافظ رئيس حي ثان طنطا بتكثيف أعمال شفط مياه الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية مع الاستعانة بمعدات شفط المياه الخاصة بالأهالي.
محافظ الغربية
محافظ الغربية
محافظ الغربية
محافظ الغربية
محافظ الغربية
محافظ الغربية

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