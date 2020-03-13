بلجيكا تغلق المدارس والمقاهي والمطاعم بسبب «كورونا»

أمرت الحكومة البلجيكية بإغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم وبعض المتاجر بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد قرارات من فرنسا ودول أوروبية أخرى بتقييد جميع الأنشطة باستثناء الضروري منها.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت صوفي ويلميس، رئيسة حكومة تصريف الأعمال، في مؤتمر صحفي، إن الإجراءات تسري اعتبارا من منتصف ليل اليوم الجمعة بتوقيت وسط أوروبا وحتى الثالث من أبريل، رغم أنه من المنتظر إغلاق المدارس خمسة أسابيع لعطلات منها عيد القيامة.وقالت «ويلميس» للصحفيين إن الصيدليات وبعض المتاجر ستظل مفتوحة، بينما ستكون المتاجر الأخرى ملزمة بالإغلاق في العطلات الأسبوعية، مضيفة: «نريد أن نتجنب الوضع الإيطالي وتفادي إغلاق المناطق».