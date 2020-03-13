بعد إصابته.. توم هانكس يوجه رسالة للوقاية من «كورونا»

أصيب الممثل توم هانكس، الحائز على جائزة الأوسكار، وزوجته الممثلة العالمية ريتا ويلسون بفيروس «كورونا» المستجد " كوفيد-١٩" وذلك أثناء وجودهما في أستراليا لتصوير أحد أفلامهما.وقال الزوجان في تصريحات لهما اليوم الجمعة، حسبما أفاد موقع «ديلي ميل»، إنهما يخضعان للعزلة حتى لا ينتشر الفيروس أكثر، كما شكرا الأستراليين على دعمهم وحث الناس على الالتفات إلى نصيحة المختصين والعناية بالآخرين.وأضاف «هانكس»: «هناك أشياء يمكننا جميعًا القيام بها للتغلب على هذا من خلال اتباع نصيحة المختصين ورعاية أنفسنا وبعضنا البعض».