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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. وتحذير من الأمطار

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:17 ص
جريدة الدستور
الدستور
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يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق، محذرة من أن يضرب الرعد بعض المناطق مع الرياح في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، التي قد تشهد اضطراب الملاحة البحرية.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقسًا مائلا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، بالإضافة إلى أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا وتصل إلى حد السيول، مع نشاط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما تشهد محافظة جنوب سيناء وسلاس جبال البحر الأحمر طقسًا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا مع أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعلى شمال الصعيد، سيكون الطقس معتدلًا نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا، تصل إلى حد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، بينما يشهد جنوب الصعيد طقسا دافئا نهارًا معتدل ليلا وأمطار متوسطة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون مضطربا جدا مع ارتفاع الموج فيه من 4 إلى 5 أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون مضطربا مع ارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 3 ونصف متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 13 17
شبين الكوم 13 18
طنطا 13 17
دمنهور 14 17
الإسكندرية 14 18
بلطيم 13 18
مطروح 14 17
السلوم 13 18
سيوة 10 21
بورسعيد 12 17
دمياط 12 17
الزقازيق 14 18
الاسماعيلية 10 17
السويس 11 18
العريش 12 18
رفح 12 18
رأس سدر 14 19
نخل 09 17
نويبع 12 17
طابا 13 17
كاترين 03 09
الطور 15 19
شرم الشيخ 15 21
الغردقة 14 21
مرسى علم 16 25
الفيوم 12 18
بنى سويف 13 18
المنيا 13 18
أسيوط 11 19
سوهاج 12 19
قنا 13 19
الأقصر 13 22
أسوان 12 23
أبوسمبل 12 24
الوادي الجديد 13 24
شلاتين 18 28
أبو رماد 17 27
حلايب 19 27
رأس حدربة 19 26

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